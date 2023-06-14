Архангельская область поможет восстанавливать Мелитополь

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский и глава военно-гражданской администрации Мелитополя Галина Данильченко на полях XXVI Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о сотрудничестве

Соглашение заключено с целью оказания поддержки в восстановлении инфраструктуры нового региона нашей страны, а также для организации гуманитарной, финансовой и других видов помощи Мелитополю.

Поморье взяло шефство над временным областным центром Запорожской области весной этого года. В ходе нескольких рабочих встреч был определен перечень тех объектов в Мелитополе, которые требуют восстановления в приоритетном порядке. Оказание помощи подшефной территории будет координировать автономная некоммерческая организация «Агентство социальных и инфраструктурных проектов».

– Россия никогда не оставалась в стороне от чужих проблем, а от проблем, с которыми сталкиваются люди на прифронтовых территориях, мы точно никогда не отвернёмся и не сделаем вид, что их нет. Хочу сказать главное: мы со своей стороны будем стараться делать все, чтобы мелитопольцы могли отправлять своих детей в отремонтированные школы и детские сады, чтобы врачи в больницах Мелитополя могли принимать пациентов в нормальных условиях, чтобы наши связи в самых разных сферах позволили людям чувствовать себя под надежной защитой государства, – подчеркнул Александр Цыбульский.

Архангельская область и Мелитополь планируют сотрудничать в сфере промышленности, совместно развивать науку и образование, туризм, культуру, спорт, молодежную политику, добровольчество, социальную защиту и занятость населения. Помимо этого станут реализовываться совместные инвестиционные и инновационные проекты. Будет оказана поддержка предпринимателям и сельхозпроизводителям.

– Архангельская область взяла шефство над нашим Мелитополем, и только в этом году планируется восстановить и отремонтировать 13 социально значимых объектов. Это школы, детские сады, дома культуры. Всего в перспективном плане развития до 2025 года будет реализовано 42 проекта, – отметила Галина Данильченко.

Она убеждена, что шефское соглашение поможет росту социально-экономического потенциала не только Мелитополя, но и всей Запорожской области в целом.

– Архангельская область теперь не просто наши шефы, это наши друзья, наши партнеры, помощники во всем. Предварительно программа социально-экономического развития предполагает реализацию 42 социально значимых объектов с серьезным бюджетом – более восьмисот миллионов рублей, – сказала Галина Данильченко.

Уже в текущем году с помощью Поморья капитально отремонтируют и оснастят новым оборудованием три МФЦ по предоставлению государственных услуг в Мелитополе и поселке Кириловка. Будут отремонтированы помещения двух детских садов и двух школ Мелитополя, детского отделения Мелитопольской областной больницы. Ее также оснастят оборудованием и установят блочно-модульную газовую котельную. Утвержденный план мероприятий по реализации специального инфраструктурного проекта на территории Мелитополя рассчитан на 2023-2025 годы.