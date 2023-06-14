В Минфине заявили, что поднятие НДФЛ для уехавших могло усилить отток кадров Фото: Shutterstock

В Министерстве финансов Российской Федерации решили отказаться от повышения налога на доходы физлиц тех, кто уехал за границу. Это решение объяснили тем, что в случае введения ставки в 30 процентов был риск усиления оттока кадров за рубеж и потери налогов. Об этом рассказал Forbes со слов замглавы Минфина Алексея Сазанова на ПМЭФ-2023.

— Если вводить ставку 30% НДФЛ, предприятия, на которых работают такие физлица, могут создать филиалы за рубежом и трудоустроить физлиц там, — заявил Сазанов.

Также он подчеркнул, что в этом случае Федеральная налоговая служба могла потерять не только НДФЛ, но и страховые взносы. Поэтому во избежание всех этих рисков, которые потенциально могли принести столько неудобств, в ведомстве предложили единую налоговую ставку для резидентов и нерезидентов.

Ранее KP.RU рассказывал о возможном повышении НДФЛ для россиян, уехавших за границу. В случае утверждения поправки в закон, покинувшие Россию граждане облагались бы налогом в 30 процентов вместо 13. Законопроект подразумевал, что такая налоговая ставка применялась бы к тем, кто находится за рубежом более полугода.