Поморье и Запорожская область будут взаимодействовать в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах

Договоренности глав регионов затрагивают целый комплекс вопросов. Среди них межрегиональная экономическая интеграция и укрепление связей в сфере транспорта, развитие информационных коммуникаций, промышленности, сельского и жилищно-коммунального хозяйства, благоустройство городских территорий, здравоохранение, образование, наука, культура и спорт.

Помимо этого регионы будут развивать сотрудничество в сфере экологии и охраны окружающей среды, а также в семейной и молодежной политике. Власти регионов также планируют взаимодействовать с социально ориентированными некоммерческими организациями и в других сферах.

– Мы открыты для взаимодействия по всем направлениям и предлагаю в первую очередь исходить в этой совместной работе из того, чего от нас с вами действительно ждут люди, живущие сегодня в Запорожской области, – отметил в ходе встречи Александр Цыбульский.

Губернатор Архангельской области выразил готовность направить в Запорожскую область бригаду врачей из Архангельска для проведения профилактических осмотров местных жителей. Это связано с поручением Президента России Владимира Путина провести диспансеризацию взрослого населения в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

– Наши медики уже имеют необходимый опыт: дважды бригады архангельских врачей выезжали в Донецкую народную республику, где провели профосмотры порядка шести тысяч детей и подростков. Наш «медицинский спецназ» готов провести аналогичную работу в Запорожской области, – сказал глава арктического региона.

Евгений Балицкий подтвердил готовность властей Запорожской области развивать взаимодействия с Поморьем в интересах жителей регионов и поблагодарил Александра Цыбульского за сотрудничество, за важные социальные проекты, которые будут реализованы на территории Запорожской области, в том числе в рамках шефской помощи Мелитополю.

Соглашение, которое подписали Александр Цыбульский и Евгенией Балицкий, станет основой для разработки и реализации планов в конкретных сферах сотрудничества региональных властей Архангельской и Запорожской областей.