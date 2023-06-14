Пентагон: США отправили F-22 на Ближний Восток из-за активности ВВС России Фото: pexels.com

Соединенные Штаты перебросили истребители пятого поколения F-22 Raptor на Ближний Восток. Причиной этому назвали возросшую активность Военно-воздушных сил России. Об этом рассказало центральное командование Пентагона.

— F-22 Raptor ВВС США развернуты в зоне ответственности Центрального командования... вследствие все более небезопасного и непрофессионального поведения российских самолетов в регионе, — следует из пресс-релиза.

Ранее стало известно, что у Пентагона заканчиваются деньги, которые были выделены для поддержки Украины. При этом в издании Politico предполагают, конец военной помощи Киеву уже совсем скоро закончится, а повторить это будет практически невозможно.

После этого стало известно, что Соединенные Штаты выделили Украине новый пакет помощи на 325 миллионов долларов. В него войдут 15 бронемашин Bradley и еще десять БТР Stryker.

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