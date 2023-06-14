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НовостиЗдоровье14 июня 2023 19:40

Кардиолог Якушева: женщины тяжелее мужчин переносят проблемы с сердцем

Но инфаркты у них диагностируют в позднем возрасте
Елена АКИМОВА
Кардиолог Якушева: женщины тяжелее мужчин переносят проблемы с сердцем

Кардиолог Якушева: женщины тяжелее мужчин переносят проблемы с сердцем

Фото: Олег УКЛАДОВ

Женщины тяжелее мужчин переносят проблемы с сердцем. Представительницы прекрасной половины человечества менее подвержены риску развития инфарктов, но при этом если сердечно-сосудистое заболевание возникает, то протекает оно сложно. У женщин риск осложнения выше, чем у мужчин.

Причины инфаркта обычно схожи, независимо от пола.

- Это стресс, вредные привычки, ожирение. Но есть и особенности, – объясняет интернет-изданию «Подмосковье сегодня» врач-кардиолог Ольга Якушева.

У женщин риски обусловлены раним началом менструации и ранней менопаузой, а также выкидыши, гистерэктомия, рак груди, а еще стрессы и депрессии.

Дополнительные нагрузки по быту могут усугублять ситуацию.

- Если женщина после работы вынуждена в одиночку заниматься уборкой и ухаживать за детьми, то это становится серьезным фактором риска возникновения инфаркта, – заключила эксперт.