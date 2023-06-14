Кадыров опубликовал видео с Адамом Делимхановым Фото: стоп-кадр из видео

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал видео с депутатом Госдумы, Героем России Адамом Делимхановым после появления украинских вбросов о его гибели. Кадры он выложил в свой Telegram-канал.

— С большим удивлением наблюдаю, что даже после публикации нашей совместной фотографии с депутатом Госдумы РФ Адамом Делимхановым украинские СМИ продолжают нагло врать о его ликвидации, — говорится в сообщении Кадырова.

Он также добавил, что на Украине совсем оторвались от реальности, поскольку считают, что распространенные ими фейки нельзя опровергнуть.

Напомним, что ранее появилась информация о ранении Адама Делимханова. После появления этих сообщений Рамзан Кадыров заявил, что это ложь и заявил, что с ним все в порядке, а позже это подтвердил и сам Делимханов, опубликовав обращение в своем Telegram-канале, в котором назвал происходящее — лживой украинской пропагандой.