На всей территории Украины объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена в Киеве и распространилась на всю территорию страны. Фото: REUTERS

Сирены воздушной тревоги звучат по всей территории Украины поздно вечером в среду 14 июня. Об этом свидетельствуют данные специализированного ресурса онлайн-оповещения украинского министерства цифровой трансформации.

Сигнал воздушной тревоги прозвучал вначале в украинской столице в 23.41. В течение нескольких минут тревога была объявлена и в остальных регионах Украины.

Напомним, в ночь на среду 14 июня в Одессе прогремело несколько взрывов. Ранее в регионе была объявлена воздушная тревога.

Тем временем врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что украинская армия столкнулась с серьезными проблемами во время попыток начать масштабное наступление на Донецком направлении.

Ранее Минобороны России в новой ежедневной сводке о ходе спецоперации на Украине сообщило, что за прошедшие сутки на Южнодонецком и Запорожском направлениях ВСУ потеряли более 800 бойцов, а также десятки единиц бронетехники.