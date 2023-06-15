Две сестры-школьницы утонули в Никольском пруду в Санкт-Петербурге

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели двух сестёр-школьниц на пруду в Санкт-Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Две девочки школьного возраста утонули в Никольском пруду в Санкт-Петербурге в среду 14 июня. Сообщается, что девочки – сёстры, они вместе с семьёй отдыхали на берегу пруда и решили искупаться. Одной из погибших сестре было 12 лет, второй 14.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности, сообщает Главное следственное управление СК РФ по Санкт-Петербургу. Следователи выясняют обстоятельства и причины трагедии.

Тем временем в Оренбуржье друзья чудом спасли утопавших в реке Орь сестер. Подробности здесь на KP.RU.

Ранее в пруду Орловской области утонул 62-летний мужчина. Его нашли водолазы в не оборудованном для купания месте.

Также сообщалось, что в Белоруссии нетрезвый мужчина утонул, когда испытывал свою лодку. На помощь выпавшему из лодки мужчине пришли рыбаки, но было уже поздно.

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