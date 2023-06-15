Музыкальный продюсер Владимир Киселев учредил премию за уничтожение западных танков в зоне СВО. Фото: пресс-служба "Русской Медиагруппы".

Музыкальный продюсер Владимир Киселев, основатель легендарной рок-группы «Земляне» учредил премию для уничтоживших западные танки в ходе СВО. Об этом сообщили KP.RU в «Русской Медиагруппе».

Сообщается, что премию смогут получить как военнослужащие, так и гражданские герои, уничтожившие танки. Со стороны музыканта и его команды за американскую подбитую машину Abrams герой получит 700 тысяч рублей, а поражение немецкого танка Leopard будет вознаграждено суммой 1 миллион рублей.

Инициативу Владимира Киселева поддержали Александр Маршал, Виктория Дайнеко, Денис Майданов, Лариса Долина, Слава, Анна Семенович, Любовь Успенская, Александр Иванов (группа «Рондо») и другие деятели культуры. Подробности здесь на KP.RU.

Ранее с инициативой выплачивать вознаграждение за уничтожение западных танков в ходе СВО выступил губернатор Забайкалья Александр Осипов.

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