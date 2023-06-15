Скворцова на встрече с Путиным заявила, что радиационный фон на ЗАЭС не превышен

Глава ФМБА рассказала Владимиру Путину о ситуации на Запорожской АЭС. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На Запорожской АЭС не выявлено превышения радиационных нормативов. Об этом заявила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в среду 14 июня.

«Идет мониторинг всех радиационных рисков. Все спокойно, нигде нет никаких превышений нормативов, ситуация под контролем», - цитирует Скворцову пресс-служба Кремля.

Глава ФМБА также рассказала президенту о работе ведомства в новых субъектах Российской Федерации.

Ранее в «Росэнергоатоме» заявили о полном обеспечении ядерной безопасности Запорожской АЭС.

Тем временем визит делегации Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) во главе с Рафаэлем Гросси на Запорожскую АЭС отложен на сутки по соображениям безопасности. Теперь Гросси ожидают на ЗАЭС в четверг 15 июня.

Напомним, сайт KP.RU писал о том, что Россия уведомила МАГАТЭ о нескольких ударах украинских БПЛА по распределителю Запорожской ТЭС, связанной с ЗАЭС. Гросси, в свою очередь, пообещал дать независимую оценку по ударам по ТЭС, однако для этого ему необходимо был доступ к Запорожской ТЭС.