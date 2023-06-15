Взрывы прозвучали в Харьковской и Днепропетровской областях Украины

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области. Фото: REUTERS

В Харьковской области Украины прозвучала серия взрывов. Это зафиксировано на официальной карте воздушных тревог Украины. По приведенным на карте данным, украинские СМИ сообщили о взрывах на территории региона в 01.29 в ночь на четверг 15 июля.

Украинское издание «Общественное» сообщает, что три взрыва прогремели в самом областном центре.

Ранее телеканал ТСН сообщил о взрывах на территории Днепропетровской области.

Напомним, сирены воздушной тревоги включились по всей территории Украины поздно вечером в среду 14 июня. Сигнал воздушной тревоги прозвучал вначале в украинской столице в 23.41. В течение нескольких минут тревога была объявлена и в остальных регионах Украины.

По состоянию на 02.00 (время московское) воздушная тревога объявлена в Полтавской, Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях Украины. Также сирены звучат в районах ДНР и Запорожской области, находящихся под контролем киевских властей.

Тем временем деревня Грудская в Севском районе Брянской области подверглась минометному обстрелу со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. В результате минометного обстрела пострадали два человека, их доставили в районную больницу.

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