В Пермском крае один человек пострадал при взрыве газа в жилом доме

В Пермском крае один человек пострадал на пожаре. Фото: Олег УКЛАДОВ

Один человек пострадал при взрыве газа в пятиэтажном жилом доме в Пермском крае. Инцидент случился в городе Красновишерск вечером в среду 14 июня, сообщает пресс-служба МЧС.

Сообщается, что в результате взрыва частично разрушилась перегородка между квартирами, частично было разрушено остекление и начался пожар.

Из здания эвакуировали 60 человек, в том числе пятерых детей. Это было сделано до прибытия пожарных. С четвертого этажа сотрудники МЧС спасли двоих человек. Сообщается, что есть один пострадавший в результате ЧП.

Обстоятельства и причины случившегося выясняются.

Ранее сообщалось, что две девочки школьного возраста утонули в Никольском пруду в Санкт-Петербурге в среду 14 июня. Девочки – сёстры, они вместе с семьёй отдыхали на берегу пруда и решили искупаться. Одной из погибших сестре было 12 лет, второй 14. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.

Тем временем в центре Казани произошел крупный пожар, горит крыша жилого дома на площади 1 100 квадратных метров. Жителей размещают в гостинице «Кварт».