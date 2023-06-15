Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика15 июня 2023 1:45

Погибший на Украине финский наемник оставил загадочное послание

Иностранный наемник пообещал журналисту финского издания «много материала»
Мария ПАВЛОВА
Наемник из Финляндии оставил странное послание накануне своей гибели.

Наемник из Финляндии оставил странное послание накануне своей гибели.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Финский наемник, воевавший на Украине в зоне СВО, оставил накануне своей гибели загадочное послание. Об этом рассказывает финское издание Ilta-Sanomat.

Обозреватель издания Миикка Каскинен пишет, что поддерживал связь с наемником, который находился на Украине. Недавно наемник написал журналисту такую фразу:

«Когда я выберусь с передовой, вы получите довольно много материала».

Какого рода сведения собирался предоставить журналисту боец, неизвестно. Финн погиб в минувшие выходные, пишет издание. Каскинен упоминает, что ранее наемник рассказывал ему о недостаточном профессионализме ВСУ.

Тем временем в Луганской Народной Республике, в одном из гаражных кооперативов спецназ Росгвардии обнаружил диверсионную школу ВСУ. Сообщается, что в ней подготовкой украинских террористов занимались польские наемники.

Ранее обозреватель издания Mysl Polska назвал участие поляков в атаке на Белгород открытой агрессией против Москвы.

Сайт KP.RU писал, что Минобороны РФ сообщило о нанесении ночью 14 июня ракетного удара по наемникам и складам ВСУ. Все объекты поражены, цель ударов достигнута, уточнили в ведомстве.