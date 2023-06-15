Погибший на Украине финский наемник оставил загадочное послание

Наемник из Финляндии оставил странное послание накануне своей гибели. Фото: Олег ЗОЛОТО

Финский наемник, воевавший на Украине в зоне СВО, оставил накануне своей гибели загадочное послание. Об этом рассказывает финское издание Ilta-Sanomat.

Обозреватель издания Миикка Каскинен пишет, что поддерживал связь с наемником, который находился на Украине. Недавно наемник написал журналисту такую фразу:

«Когда я выберусь с передовой, вы получите довольно много материала».

Какого рода сведения собирался предоставить журналисту боец, неизвестно. Финн погиб в минувшие выходные, пишет издание. Каскинен упоминает, что ранее наемник рассказывал ему о недостаточном профессионализме ВСУ.

Тем временем в Луганской Народной Республике, в одном из гаражных кооперативов спецназ Росгвардии обнаружил диверсионную школу ВСУ. Сообщается, что в ней подготовкой украинских террористов занимались польские наемники.

Ранее обозреватель издания Mysl Polska назвал участие поляков в атаке на Белгород открытой агрессией против Москвы.

Сайт KP.RU писал, что Минобороны РФ сообщило о нанесении ночью 14 июня ракетного удара по наемникам и складам ВСУ. Все объекты поражены, цель ударов достигнута, уточнили в ведомстве.