Российский разведчик рассказал, что зашедшая на территорию Белгородской области украинская диверсионная группа при отходе оставила много оружия натовского производства. Фото носит иллюстративный характер. Фото: Александр КОЦ

Украинская диверсионно-разведывательная группа, которая 4 июня зашла в село Новая Таволжанка Белгородской области, при отходе оставила много натовского оружия. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на российского разведчика с позывным «Кара».

«На маршруте отхода наблюдали очень много брошенных боеприпасов иностранного производства, а именно — НАТО», - рассказал российский военный, уточнив, что оружие и боеприпасы находят также и в частных домах, где диверсанты ВСУ устраивали засады.

Среди найденного пулемётная лента калибра 5,56, используемая военными НАТО, а также выстрел осколочный гранатометный и другие объекты, добавил «Кара».

Напомним, украинские диверсанты зашли в село Новая Таволжанка Белгородской области 4 июня.

Ранее сайт KP.RU писал о том, что 22 мая, украинская ДРГ зашла на территорию Белгородской области, на что оперативно отреагировали российские военные совместно с погранслужбой. ВС РФ уничтожили более 70 украинских диверсантов, которые атаковали регион.

Также сообщалось, что глава Чечни Рамзан Кадыров во вторник, 13 июня, рассказал, как бойцы батальона «Запад-Ахмат» будут задействованы в работе по предотвращению вылазок украинских диверсионных групп в приграничных районах России.