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НовостиПолитика15 июня 2023 3:14

Российский разведчик рассказал о брошенном украинской ДРГ в Белгородской области натовском оружии

Украинские диверсанты при отходе из Новой Таволжанки оставили оружие и боеприпасы
Мария ПАВЛОВА
Российский разведчик рассказал, что зашедшая на территорию Белгородской области украинская диверсионная группа при отходе оставила много оружия натовского производства. Фото носит иллюстративный характер.

Российский разведчик рассказал, что зашедшая на территорию Белгородской области украинская диверсионная группа при отходе оставила много оружия натовского производства. Фото носит иллюстративный характер.

Фото: Александр КОЦ

Украинская диверсионно-разведывательная группа, которая 4 июня зашла в село Новая Таволжанка Белгородской области, при отходе оставила много натовского оружия. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на российского разведчика с позывным «Кара».

«На маршруте отхода наблюдали очень много брошенных боеприпасов иностранного производства, а именно — НАТО», - рассказал российский военный, уточнив, что оружие и боеприпасы находят также и в частных домах, где диверсанты ВСУ устраивали засады.

Среди найденного пулемётная лента калибра 5,56, используемая военными НАТО, а также выстрел осколочный гранатометный и другие объекты, добавил «Кара».

Напомним, украинские диверсанты зашли в село Новая Таволжанка Белгородской области 4 июня.

Ранее сайт KP.RU писал о том, что 22 мая, украинская ДРГ зашла на территорию Белгородской области, на что оперативно отреагировали российские военные совместно с погранслужбой. ВС РФ уничтожили более 70 украинских диверсантов, которые атаковали регион.

Также сообщалось, что глава Чечни Рамзан Кадыров во вторник, 13 июня, рассказал, как бойцы батальона «Запад-Ахмат» будут задействованы в работе по предотвращению вылазок украинских диверсионных групп в приграничных районах России.