Финский наемник, сражавшийся на стороне ВСУ, накануне своей гибели оставил загадочное послание. Фото: REUTERS

Финский наемник, воевавший на Украине в зоне СВО, оставил накануне своей гибели загадочное послание для журналиста, с которым поддерживал связь.

Хакеры из Killnet, Revil и Anonymous Sudan анонсировали масштабную атаку на европейские банки. Лидер одной из группировок сообщил, что атака начнется в течение 48 часов.

Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что в ночь на 15 июня над полуостровом сбито и заглушено 9 беспилотников. Один из БПЛА сдетонировал в селе Докучаево, никто не пострадал.

Российский разведчик рассказал о брошенном украинской ДРГ в Белгородской области натовском оружии. Украинские диверсанты при отходе из Новой Таволжанки оставили оружие и боеприпасы по пути следования и в домах, где они устраивали засады.

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Зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия поднимет вопрос о расследовании подрыва «Северных потоков» на заседании Совбеза ООН.

Музыкальный продюсер Владимир Киселев учредил премию за уничтожение западных танков в зоне СВО. За уничтожение американского Abrams военный или гражданский герой получит 700 тысяч рублей, немецкого Leopard – 1 млн рублей.

Глава Военного штаба ЕС Блежан назвал невозможным введение войск НАТО на территорию Украины. Также военный чиновник заявил, что НАТО готово к потере направленной Киеву военной техники.

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В Братске правоохранительные органы задержали владельца кафе быстрого питания, в котором произошло массовое отравление шаурмой. Напомним, вначале речь шла об 11 пострадавших от употребления некачественной шаурмы. По состоянию на утро 15 июня число отравившихся шаурмой в Братске выросло до 62 человек.

Цены на кофе в России могут вырасти на 15 процентов в 2023 году. Они напрямую зависят от мировых и могут увеличиться при росте стоимости в основных странах-поставщиках, таких как Бразилия, Индия и Вьетнам.