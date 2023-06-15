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НовостиОбщество15 июня 2023 4:36

Что произошло в ночь на 15 июня

Финский наемник оставил загадочное послание незадолго до своей гибели
Мария ПАВЛОВА
Финский наемник, сражавшийся на стороне ВСУ, накануне своей гибели оставил загадочное послание.

Финский наемник, сражавшийся на стороне ВСУ, накануне своей гибели оставил загадочное послание.

Фото: REUTERS

Финский наемник, воевавший на Украине в зоне СВО, оставил накануне своей гибели загадочное послание для журналиста, с которым поддерживал связь.

Хакеры из Killnet, Revil и Anonymous Sudan анонсировали масштабную атаку на европейские банки. Лидер одной из группировок сообщил, что атака начнется в течение 48 часов.

Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что в ночь на 15 июня над полуостровом сбито и заглушено 9 беспилотников. Один из БПЛА сдетонировал в селе Докучаево, никто не пострадал.

Российский разведчик рассказал о брошенном украинской ДРГ в Белгородской области натовском оружии. Украинские диверсанты при отходе из Новой Таволжанки оставили оружие и боеприпасы по пути следования и в домах, где они устраивали засады.

Взрывы прозвучали в Харьковской и Днепропетровской областях Украины. Ранее на всей территории страны была объявлена воздушная тревога.

Зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия поднимет вопрос о расследовании подрыва «Северных потоков» на заседании Совбеза ООН.

Музыкальный продюсер Владимир Киселев учредил премию за уничтожение западных танков в зоне СВО. За уничтожение американского Abrams военный или гражданский герой получит 700 тысяч рублей, немецкого Leopard – 1 млн рублей.

Глава Военного штаба ЕС Блежан назвал невозможным введение войск НАТО на территорию Украины. Также военный чиновник заявил, что НАТО готово к потере направленной Киеву военной техники.

На Запорожской АЭС не выявлено превышения радиационных нормативов. Об этом заявила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в среду 14 июня.

В Братске правоохранительные органы задержали владельца кафе быстрого питания, в котором произошло массовое отравление шаурмой. Напомним, вначале речь шла об 11 пострадавших от употребления некачественной шаурмы. По состоянию на утро 15 июня число отравившихся шаурмой в Братске выросло до 62 человек.

Цены на кофе в России могут вырасти на 15 процентов в 2023 году. Они напрямую зависят от мировых и могут увеличиться при росте стоимости в основных странах-поставщиках, таких как Бразилия, Индия и Вьетнам.