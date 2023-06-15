Женщина погибла при падении башенного крана в Новосибирске

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Около девяти утра в четверг, 15 июня, в Новосибирске упал башенный кран. Об этом сообщили в местном МЧС.

Как сообщается, инцидент произошел в Октябрьском районе Новосибирска около жилищного комплекса на улице Заровного. Строительный кран упал на припаркованные недалеко от стройки автомобили.

По данным ведомства, в момент падения в кабине башенного крана находилась крановщица, которая в результате падения получила травмы, не совместимые с жизнью.

«Установлено, что погибла женщина-крановщица 1966 года рождения. По предварительной информации, повреждены восемь автомобилей. В настоящее время на месте работают сотрудники следственного комитета, прокуратуры», - сказано в сообщении Министерства внутренних дел, где отмечают, что на данный момент устанавливаются все обстоятельства.

Напомним, ранее пять человек погибли при падении строительного крана в Измире, а двое получили ранения.