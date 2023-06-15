Взрывы прогремели в подконтрольном Киеву Херсоне Фото: REUTERS

В подконтрольном Киеву Херсоне прогремели взрывы. Об этом в четверг, 15 июня, сообщило украинское издание Klymenko Time в Telegram-канале.

Как передает издание, очевидцы сообщили о мощном взрыве в центре города. Отмечается, что на месте поднимается дым. В подконтрольной Киеву части Херсонской области была объявлена воздушная тревога.

Напомним, ранее серия взрывов прозвучала в Харьковской области, что было зафиксировано на официальной карте воздушных тревог Украины. По приведенной на карте информации, сообщалось о взрывах на территории региона в ночь на четверг, 15 июня, в 01.29. Украинское издание «Общественное» заявило, что в самом областном центре прогремело три взрыва.

Кроме того, телеканал ТСН заявил о взрывах на территории Днепропетровской области. Как писал сайт KP.RU, воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины поздно вечером в среду, 14 июня.