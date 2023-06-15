Экономист Кикевич сообщил о праве россиян получать пенсию досрочно Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экономист и консультант-методист по финансовой грамотности Сергей Кикевич сообщил о праве российских граждан получать часть пенсии досрочно.

Кикевич пояснил, что пенсия зависит от двух компонентов. Трудовую часть граждане получают по достижении какого-либо возраста, что зависит от количества накопленных у них баллов. При этом есть право получать накопительную пенсию ранее установленного срока.

«Накопительную пенсию можно получать раньше, не дожидаясь официального возраста выхода на пенсию, а уже в 55 лет для женщин и в 60 лет - для мужчин», - рассказал специалист в беседе с Ura.ru

Профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов обратил внимание на то, что на пенсию можно выйти досрочно, напомнив, что подобным правом обладают граждане, которые работают во вредных и опасных условиях труда. Как он уточнил, срок назначения пенсий зависит от степени вредности производства.

«Это относится к работникам химических предприятий, шахт, пилотам, бортпроводникам, людям, работающим в тяжелых климатических условиях на крайнем севере», - сообщил эксперт.

Напомним, в минувшие воскресенье, 11 июня, депутат Ярослав Нилов заявил о планах проиндексировать пенсии по старости дважды в 2025 году для учета фактической инфляции за 2024 год.