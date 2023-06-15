Польский депутат Корвин-Микке: США способны втянуть Варшаву в мировую войну Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты способны втянуть Польшу в мировую войну, заявил депутат сейма, лидер партии "Конфедерация" Януш Корвин-Микке, пишет My l Polska.

"Американцы хотят предотвратить мировую войну. Однако очень многие хотели, чтобы не было войны, а потом как-то сделали так, чтобы она случилась… Энтузиазм PiS - правящей партии Польши - по поводу этой мировой войны поистине заслуживает осуждения", - отметил политик.

Также он спрогнозировал лишение группой БРИКС американцев монополии на главную мировую валюту. Иначе США в таком случае может сделать ставку на мировой конфликт, считает Корвин-Микке.

Ранее обозреватель Конрад Ренкас в статье для My l Polska заявил, что повторное участие наемников из Польши в атаках на Белгородскую область может привести к конфликту с Россией.