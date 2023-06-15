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НовостиПолитика15 июня 2023 5:51

Американский журналист Хинкл считает наступление ВСУ суицидальной миссией

По его словам, наступление Украины не имеет никаких результатов
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Американский журналист Хинкл считает наступление ВСУ суицидальной миссией

Американский журналист Хинкл считает наступление ВСУ суицидальной миссией

Фото: REUTERS

Ведущий шоу Dive американский журналист Джексон Хинкл считает, что наступление украинских военных не имеет никаких результатов. По его мнению, наступательные действия можно назвать суицидальной миссией. Об этом Хинкл написал в Twitter.

"Украинское наступление является настолько колоссальным провалом, что украинская армия потеряла несколько танковых колонн и тысячи человек, притом они не заняли почти никакой территории. Это не наступление, это - самоубийственная миссия", - заявил журналист.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами разных СМИ и телеграм-каналов, заявил о том, что наступление ВСУ началось ещё 4 июня и продолжается до сих пор.

В Минобороны России сообщили, что с начала полномасштабных наступательных действий украинская армия только в боях на линии соприкосновения потеряла около 7,5 тысячи бойцов убитыми и ранеными.