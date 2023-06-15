Американский журналист Хинкл считает наступление ВСУ суицидальной миссией Фото: REUTERS

Ведущий шоу Dive американский журналист Джексон Хинкл считает, что наступление украинских военных не имеет никаких результатов. По его мнению, наступательные действия можно назвать суицидальной миссией. Об этом Хинкл написал в Twitter.

"Украинское наступление является настолько колоссальным провалом, что украинская армия потеряла несколько танковых колонн и тысячи человек, притом они не заняли почти никакой территории. Это не наступление, это - самоубийственная миссия", - заявил журналист.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами разных СМИ и телеграм-каналов, заявил о том, что наступление ВСУ началось ещё 4 июня и продолжается до сих пор.

В Минобороны России сообщили, что с начала полномасштабных наступательных действий украинская армия только в боях на линии соприкосновения потеряла около 7,5 тысячи бойцов убитыми и ранеными.