«Недолго продержались»: В США рассказали об использовании ВСУ французских бронемобилей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Переданные украинским войскам французские бронеавтомобили AMX-10 RC были бездарно использованы в ходе лобовой атаки, продержавшись в ней совсем недолго. Об этом пишет обозреватель Forbes Дэвид Экс.

«Те 40 разведывательных машин AMX-10RC, которые Франция передала украинской морской пехоте, - это не танки», - сказано в статье.

В публикации отмечается, что по своим техническим характеристикам бронемобиль не предназначен для прорыва укреплений противника. Как заявил журналист, 37-й бригаде морской пехоты Военно-морских сил (ВМС) Украины об этом жестко напомнила артиллерия России, когда украинские войска старались атаковать позиции в Большой Новоселке на юге Донецкой области.

По словам Экса, если украинским подразделениям повезет, то они смогут использовать уцелевшие AMX-10RC для тех задач, которые перед собой ставил разработчик, в том числе рекогносцировка, разведка, а также другие требующие скорости, но не тяжелой бронезащиты.

Напомним, в Министерстве обороны Франции ранее заявили, что Париж не назовет количество поставляемых Киеву бронемашин исходя из соображений безопасности.