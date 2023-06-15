Два человека погибли при крушении дельтаплана в поселке Челябинской области

Фото: Уральская транспортная прокуратура

Два человека погибли в результате падения мотодельтаплана в поселке Челябинской области. Об этом в четверг, 15 июня, сообщила Уральская транспортная прокуратура, отметив, что сейчас проходит проверка.

По данным прокуратуры, крушение мотодельтаплана произошло в среду, 14 июня, вечером примерно в 20:50 (22:50 мск) в районе поселка Совхозный, расположенном в Катав-Ивановском районе Челябинской области.

Как сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ, при крушении мотодельтаплана погибли мужчины, которым было 35 и 37 лет. Один из погибших получил данный полет подарок на день рождения. В ходе проверки выяснилось, что услуги полетов осуществлялись на самодельном летательном аппарате нелегальным перевозчиком.

Златоустовская транспортная прокуратура на данный момент начала проверку о соблюдении безопасности полетов.