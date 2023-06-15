Владимир Путин поздравил Си Цзиньпина с 70-летним юбилеем Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поздравил с 70-летним юбилеем лидера Китайской Народной Республики Си Цзиньпина. Соответствующее поздравление главы государства опубликовала пресс-служба Кремля.

"Трудно переоценить усилия, которые Вы уже много лет прилагаете для упрочения отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия между нашими странами", — говорится в поздравлении

Также по словам главы государства, мартовский визит Цзиньпина в Россию придал мощный импульс развитию взаимовыгодного сотрудничества на главных направлениях.

"Рассчитываю на продолжение нашего конструктивного диалога и тесной совместной работы по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня на благо народов России и Китая", — отмечается в тексте поздравления Владимира Путина

Несколько дней назад российский лидер Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения между Россией и Китаем о сотрудничестве в поставках газа по дальневосточному маршруту.