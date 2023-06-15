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НовостиПолитика15 июня 2023 6:18

Владимир Путин поздравил Си Цзиньпина с 70-летним юбилеем

Согласно поздравлению, российский президент высоко оценил сложившиеся между Россией и Китаем отношения
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Владимир Путин поздравил Си Цзиньпина с 70-летним юбилеем

Владимир Путин поздравил Си Цзиньпина с 70-летним юбилеем

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поздравил с 70-летним юбилеем лидера Китайской Народной Республики Си Цзиньпина. Соответствующее поздравление главы государства опубликовала пресс-служба Кремля.

"Трудно переоценить усилия, которые Вы уже много лет прилагаете для упрочения отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия между нашими странами", — говорится в поздравлении

Также по словам главы государства, мартовский визит Цзиньпина в Россию придал мощный импульс развитию взаимовыгодного сотрудничества на главных направлениях.

"Рассчитываю на продолжение нашего конструктивного диалога и тесной совместной работы по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня на благо народов России и Китая", — отмечается в тексте поздравления Владимира Путина

Несколько дней назад российский лидер Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения между Россией и Китаем о сотрудничестве в поставках газа по дальневосточному маршруту.