США принуждают Нагорный Карабах к переговорам с Азербайджаном, угрожая КТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вашингтон принуждает руководство Нагорного Карабаха провести в скором времени встречу с Азербайджаном, угрожая при отказе провести контртеррористическую операцию. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на дипломатический источник в США.

«В ультимативной форме Вашингтон принуждает представителей Нагорного Карабаха согласиться в ближайшее время на встречу с азербайджанской стороной в «третьей стране» при участии американского куратора», — приводит агентство заявление собеседника.

По его мнению, целью станет внедрение США в регион, а инициативу Вашингтона лоббирует министр иностранных дел Нагорного Карабаха Сергей Газарян, чьи интересы, как отмечает источник, «полностью совпадают с азербайджанскими».

Как заявил собеседник издания, если руководство Нагорного Карабаха откажется от такой встречи, ему угрожают, что Баку проведет контртеррористическую операцию в регионе.

Напомним, в конце мая этого года президент России Владимир Путин на встрече с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявил, что ситуация в Нагорном Карабахе движется к урегулированию, а оставшиеся вопросы носят технический характер.

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