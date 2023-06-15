В Новосибирске в сауне утонул 10-летний ребенок Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирске в Октябрьском районе в бассейне сауны 14 июня 2023 года утонул 10-летний мальчик. Об этом сообщает региональная прокуратура, которая проводит проверку по данному факту.

Выяснилось, что ребенок был на детском Дне рождении без сопровождения своих родителей.

"Мальчик был без родителей на детском Дне рождении. Родители именинника там присутствовали", - рассказал КП-Новосибирск источник.

На месте случившегося работают прокуроры и следователи. Сейчас по факту произошедшего проводится проверка и выясняются все обстоятельства.

Также в Новосибирске произошла еще одна трагедия. На стройке "Европейского берега" погибла женщина-крановщица. По словам источника, знакомого с ситуацией, у крановщицы был большой опыт работы. Кран ездил по рельсам, отказали тормоза. Версию с отказавшими тормозами впоследствии подтвердил и коллега погибшей 57-летней женщины.