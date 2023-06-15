Набиуллина: трансформация российской экономики идет быстрее ожиданий
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Структурная перестройка российской экономики происходит быстрее, чем ожидал Центробанк РФ. Такое заявление в четверг, 15 июня, сделала глава регулятора Эльвира Набиуллина, отметив, что худшие прогнозы не оправдались.
«Структурная перестройка экономикипроисходит быстрее, чем мы ожидали. Худшие прогнозы не оправдались», - заявила глава Центробанка РФ на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)
Главным фактором Набиуллина назвала адаптацию «множества тысяч» российских предприятий, отметив, что они «оказались очень гибкими, проворными», а правительство и Банк Росси «поддержали стабильность».
При этом глава регулятора предупредила, что риском структурной перестройки экономики может стать подавление частной инициативы.
Напомним, на прошлой неделе, 9 июня, Набиуллина заявила, что российская экономика продолжает восстанавливаться к докризисным уровням, отметив, что возврат к докризисному уровню ожидается в 2024 году.
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