Набиуллина: трансформация российской экономики идет быстрее ожиданий Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Структурная перестройка российской экономики происходит быстрее, чем ожидал Центробанк РФ. Такое заявление в четверг, 15 июня, сделала глава регулятора Эльвира Набиуллина, отметив, что худшие прогнозы не оправдались.

«Структурная перестройка экономикипроисходит быстрее, чем мы ожидали. Худшие прогнозы не оправдались», - заявила глава Центробанка РФ на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)

Главным фактором Набиуллина назвала адаптацию «множества тысяч» российских предприятий, отметив, что они «оказались очень гибкими, проворными», а правительство и Банк Росси «поддержали стабильность».

При этом глава регулятора предупредила, что риском структурной перестройки экономики может стать подавление частной инициативы.

Напомним, на прошлой неделе, 9 июня, Набиуллина заявила, что российская экономика продолжает восстанавливаться к докризисным уровням, отметив, что возврат к докризисному уровню ожидается в 2024 году.

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