Рогов заявил о попытках атак ВСУ на Запорожском направлении Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы Украины на ореховском направлении запорожского участка линии соприкосновения снова попытались провести несколько атак. Об этом заявил глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

При этом, Рогов сообщил, что попытки украинских военных не были успешными, они понесли потери и были отброшены назад.

"Запорожский фронт - ореховское направление. На данном направлении в районе населенного пункта Работино украинские боевики силами до двух рот попытались провести несколько атак с целью захвата наших позиций и прорыва первой линии обороны. Однако понесли потери в живой силе и бронетехнике (не менее одной единицы), нацисты откатились назад", - написал Рогов в своем Telegram-канале.

К слову, сутками ранее, 14 июня российские вооруженные силы в Запорожской области на одном из участков также смогли пресечь очередную попытку атаки украинских войск.

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