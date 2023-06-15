Набиуллина: сценарий мирового экономического кризиса не реализовался Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина рассказала о рисковых сценариях регулятора, отметив, что не реализовался сценарий мирового экономического кризиса.

«Участники рынка нас критикуют, что мы часто говорим о каких-то рисках. Но, да, мы готовимся к этим рискам. Если ты не готов к риску, ты не встречаешь его достойно. Что не реализовалось из нашего рискового сценария: мировой экономический кризис не реализовался», - заявила глава Центробанка РФ в четверг, 15 июня, на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)

Набиуллина заявила также о том, что российский бизнес, как и экономика страны развивались по сценарию ускоренной адаптации, отметив, что предприятия «очень быстро адаптировались к новым условиям». По ее словам, он «оказались очень гибкими, проворными».

Как писал сайт KP.RU, глава регулятора также заявила, что структурная перестройка экономики страны происходит быстрее, а худшие прогнозы не оправдались.

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