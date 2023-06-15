Актер Олешко назвал ведущего шоу Comment Out Маркони “странным деятелем”

Актер Олешко раскритиковал Comment Out Фото: @garshone

Российский актер Александр Олешко рассказал, что поссорился с ведущей Лерой Кудрявцевой из-за того, что она оставила на его странице в соцсети грубый комментарий после участия в интернет-шоу Comment Out.

“Они под смех берут это и делают. И оскорбляют таким образом не только меня, они оскорбляют страну, они оскорбляют президента, они оскорбляют мой труд. (...) И для них это в порядке вещей”, — отметил Олешко в интервью журналисту Давиду Виннеру.

Также он назвал шоу Comment Out “похабным”, а его ведущий Владимир Маркони, по мнению Олешко, является “каким-то странным деятелем”, выдающим себя на телеведущего. Олешко отметил, что Маркони работает с заранее заготовленным текстом, а во время шоу пользуется скрытым наушником.

“Я думаю: "Господи, а где же твои мозги, а где же твое чувство юмора, а где же ты?"”, — резюмировал Олешко.

Напомним, сам Владимир Маркони, автор и ведущий юмористического интернет-шоу Comment Out признавался, что провоцирует российских знаменитостей на хулиганство, однако сам ни за что не стал бы писать подобные комментарии.

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