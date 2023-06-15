Белорусские пограничники сбили ударный беспилотник ВСУ под Гомелем в мае 2023 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Белорусские пограничники сбили украинский ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в Гомельской области в конце мая этого года. Об этом в четверг, 15 июня, сообщил государственный пограничный комитет республики.

Как сообщили в ведомстве, пограничники Белоруссии услышали звук двигателя беспилотника в Лоевском районе, после чего увидели сам летательный аппарат, который направлялся со стороны Украины.

«В результате применения пограничным нарядом штатного вооружения произошла детонация элемента, закрепленного на беспилотнике», - сказано в заявлении погранкомитета.

В сообщении также отмечается, что в районе падения беспилотника было обнаружено множество металлических элементов со следами термического воздействия.

«По итогам проведенной взрывотехнической экспертизы этих элементов установлено, что в результате попадания пули произошел подрыв взрывного устройства (боеприпаса), закрепленного на борту дистанционно пилотируемого аппарата», - говорится в сообщении.

Напомним, на прошлой неделе, 8 июня, Министерство обороны Белоруссии заявило об усилении границ с Украиной силами специального назначения, отметив, что белорусские десантники готовы к различным вариантам развития обстановки.

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