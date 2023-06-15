Звезда «Дома-2» Марина Африкантова рассказала о своей странной особенности Фото: стоп-кадр одного из выпусков телешоу

Звезда телешоу “Дом-2” Марина Африкантова рассказала своим подписчикам о странных особенностях, которые стала недавно отмечать в себе. После расставания с Романом Капаклы Африкантова решила быть максимально откровенной с поклонниками и решила больше рассказать о себе.

“Но знаете, что заметила, когда я надеваю розовое я начинаю тупеть. А ещё мне стало нравится, когда меня называют четко по имени Марина”, — сообщила она в своем личном блоге.

Напомним, когда-то популярное телешоу “Дом-2” закрыли уже несколько лет назад. Последний выпуск телепроекта вышел на канале ТНТ в конце декабря 2020 года. Сайт KP.RU рассказывал, что за последние пару лет “Дом-2” стал неактуальным, терял аудиторию, и в итоге превратился в нерентабельный проект. Программа была слишком дорогая в производстве, поэтому для продолжения съемок “реалити-шоу” были нужны большие деньги или полное переформатирование проекта.

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