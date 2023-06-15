ТАС: США допустили четыре серьезные ошибки по отношению к России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший советник по российско-американским отношениям в Госдепартаменте США Джеймс Карден заявил, что Вашингтон совершил несколько серьезных ошибок в отношении России, которые привели к ухудшению отношений между странами и способствовали началу конфликта на Украине.

“Сегодня во внешней политики у США нет большей проблемы, чем конфликт на Украине. И здесь повествование у них само по себе простое: не было бы конфликта, если бы не Владимир Путин-агрессор. Этот нарратив почти не оставляет места для реальной истории конфликта между Россией и Западом”, — отметил Карден в статье для The American Conservative.

Также он отметил, что текущей ситуации способствовала американская поддержка якобы “антитеррористической” кампании Киева против русскоговорящих жителей Украины, помощь в продвижении интересов крайне правых нацпартий Украины, и самое главное – игнорирование позиции России касательно расширения НАТО.

Напомним, кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший считает, что Украина могла бы избежать конфликта с Россией, публично заявив о том, что не будет вступать в военный блок НАТО. По его словам, этому помешало давление со стороны Вашингтона и радикалов среди чиновников в собственном правительстве.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Украина по факту является лишь инструментом конфликта в комбинированной войне Запада против России, поэтому переговоры с ней бесперспективны.

При этом, по его словам, Владимир Путин всегда был и будет готов к любым контактам, которые могут позволить ему добиваться целей России, а также предпочел бы не начинать спецоперацию на Украине, однако страны Запада не оставили иного выбора.

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