Абрамченко: ущерб от прорыва Каховской ГЭС оценивается в 1,5 млрд рублей Фото: REUTERS

Вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что ущерб, нанесенный экономическим объектам и жилому фонду от прорыва на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) оценивается в сумму свыше 1,5 млрд рублей

Абрамченко обратила внимание на отсутствие в подсчетах на данный момент какого-либо экологического ущерба, уточнив, что его возможно будет оценить, когда сойдет вода. По словам вице-премьера, для ликвидации последствий потребуется большое количество времени.

«Ущерб, который доставлен объектам экономики, жилому фонду и населенным пунктам, уже больше 1,5 миллиарда рублей. Поэтому было принято решение о восстановлении федерального уровня реагирования», - приводит «Интерфакс» слова вице-премьера.

Напомним, днем ранее, 14 июня, МЧС России отнесло прорыв Каховской ГЭС к чрезвычайным ситуациям федерального характера. Незадолго до этого глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко заявил, что в результате подрыва гидроэлектростанции по меньше мере 17 человек погибло.

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