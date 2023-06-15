Набиуллина предупредила о рисках управления структурной перестройкой экономики Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Желание управлять структурной перестройкой экономики понятно, однако попытка его реализации подавит частную инвестиции, вернув к плановой экономике. О таких рисках предупредила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.

«Соблазн управлять структурной перестройкой экономики может привести к тому, что мы подавим частную инициативу, я уже не говорю о риске в крайнем случае реставрации плановой экономики. Кажется, что это невозможно, потому что у нас все рыночное», - заявила глава регулятора в четверг, 15 июня, на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Как писал сайт KP.RU, Набиуллина также заявила, что структурная перестройка экономики России происходит быстрее, а худшие прогнозы не оправдались. По ее словам, российская экономика развивалась по сценарию ускоренной адаптации. Как она отметила, предприятия «очень быстро адаптировались к новым условиям», оказавшись при этом «очень гибкими, проворными».

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