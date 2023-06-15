Центробанк предложил новый способ подачи заявления на мошенников

Центробанк предложил дать россиянам возможность заявлять о мошенничестве через «Госуслуги» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Центральный банк РФ предлагает дать пострадавшим от мошенников клиентам российских банков возможность сообщать в правоохранительные органы о хищении со своих счетов через «Госуслуги». Об этом сказано в сообщении, опубликованном на сайте регулятора.

Банк России полагает, что такое нововведение поможет обманутым клиентам банка быстрее заявлять о хищениях в правоохранительные органы, а кредитные организации тем временем получат возможность «оперативно учитывать такую информацию в своих антифрод-системах».

Напомним, ранее Центральный банк РФ выявил новую мошенническую схему, которую начали использовать телефонные аферисты. Как писал сайт KP.RU, сообщалось, что теперь злоумышленники могут и не узнавать данные банковской карты, а им достаточно будет убедить жертву прислать QR-код, после чего они «обналичивают» полученный код.

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