Орешкин заявил о возвращении половины уехавших из России осенью 2022 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Половина российских граждан, которые покинули страну осенью 2022 года, уже вернулись. Об этом в четверг, 15 июня, заявил помощник президента России Максим Орешкин.

«Почти половина тех, кто осенью уехал, уже вернулись. Важен широкий оптимизм населения. Уровень оптимизма населения на рекордных максимумах. Важно, чтобы эта тенденция не развернулась обратно», - заявил помощник российского лидера на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Тем временем, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что из России уехали пессимисты, а остались – оптимисты, указав на то, что задачей для российской экономики сейчас является возвращение пессимистов в Россию.

Напомним, ранее замглавы Минфина РФ Алексея Сазанова объяснил, почему в ведомстве решили отказаться от повышения налога на доходы физлиц тех, кто уехал за рубеж, отметив, что в случае введения ставки в 30% был риск усиления оттока кадров за границу и потери налогов.