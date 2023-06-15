Гендиректор ВЦИОМ Федоров перечислил четыре ниши, с которыми России стоит работать

Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров. Фото: Иван МАКЕЕВ

Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал KP.RU о том, с кем России стоит работать в сложившейся ситуации. Он отметил, что “те страны, с кем мы хотели бы разговаривать, с нами разговаривать не хотят”, однако у нашей страны есть еще четыре глобальных направления, на которых России стоит акцентировать внимание.

Федоров рассказал, что два года назад один из французских аналитиков в статье о “мягкой силе России” еще до начала спецоперации на Украине, в другой политической обстановке, выделил четыре ниши, которые заинтересованы в диалоге с Россией и ориентированы на нашу позицию.

“Ну, во-первых, это русофилы. <...> Любой, кто изучает русский язык достаточно быстро пропитывается интересом к нам и к нашей стране, даже если политическая ситуация может существенно меняться. Это первая ниша, с которой наша работа будет эффективна”, — отметил Федоров.

Вторую нишу Федоров назвал “советофилами” – это те, кто интересуется особым опытом советского государства, который в значительной степени не потерял своей ценности и сегодня.

“Третья – это консерваторы. Это защитники традиционных ценностей, это те, кого не устраивает сегодняшний странный поворот леволиберального толка. И четвертая группа – это те, кого в принципе нынешнее мировое устройство не устраивает и для кого Россия интересна в качестве ревизионистской державы, в качестве джокера, который может бросить карты на стол и сломать игру”.

По его словам, все эти четыре ниши ориентированы на сотрудничество с Россией и именно с ними нам и стоит работать.