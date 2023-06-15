Делимханов: чеченские бойцы уже работают на границе в Белгородской области. Фото: Елена Афонина/ТАСС

Депутат Государственной думы РФ Адам Делимханов в четверг, 15 июня, заявил, что бойцы из Чечни уже приступили к работе в приграничных территориях Белгородской области.

В своем Telegram-канале парламентарий рассказал, что принял участие в совещании под руководством главы Чечни Рамзана Кадырова, на котором обсуждались вопросы, касающиеся специальной военной операции.

«Я доложил главе ЧР о текущем положении дел. Кроме того, по поручению главы ЧР Рамзана Ахматовича мы работаем на приграничной территории Белгородской области», - проинформировал Делимханов.

Днем ранее украинские СМИ начали распространять слухи о том, что Делимханов якобы попал под обстрел в зоне СВО. Позже Кадыров заявил, что с самого начала знал, что депутат жив и здоров, а сообщения про него назвал фейковым вбросом. В подтверждение своих слов глава Чечни обнародовал фото с Делимхановым.

Напомним, ранее Кадыров рассказал о том, что бойцы батальона «Запад-Ахмат» будут задействованы в работе по предотвращению вылазок украинских диверсионных групп в приграничных районах России.