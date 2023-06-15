Эксперт по кибербезопасности Щельцин призвал критично относиться к звонкам из банков Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Генеральный директор АНО «Цифровые платформы», специалист в области кибербезопасности Арсений Щельцин дал советы, как обезопасить себя от мошенников. Эксперт советует подвергать сомнению все звонки от банковских сотрудников, тогда шансы уберечься от вымогателей высоки.

Все схемы преступников базируются на нескольких факторах: скорость, введение в заблуждение и мотивация к действию.

- Если представитель какой-то службы или банка звонит или пишет через мессенджер, стоит особенно насторожиться, - говорит Арсений Щельцин Lenta.ru.

Насторожить должен и непонятный запрос. Жертве выдают массу информации и требуют сразу дать решение по операциям со своими счетами. Подобная скорость тоже может быть признаком мошенничества.

Если уточнить, где работает сотрудник и другие детали, позволяющие перепроверить информацию, например, внутренний номер или попросить, чтобы соединили, последует отказ.

Еще один признак, что звонит мошенник – это уточнение персональной информации клиента. Несмотря на слитые базы, каких-то сведений может не хватать. Так что если «сотрудник банка» что-то старательно выспрашивает, то лучше прекратить разговор и перезвонить самостоятельно в кредитное учреждение.

Тем временем, телефонные мошенники стали отправлять своим жертвам поддельные удостоверения сотрудников банка, а потом использовать привычные схемы выманивания денег, передает "360".

Еще один способ - это звонки по видеосвязи. Они позволяют создавать иллюзию работы в офисе банка.

- Как только вам говорят, что это из «службы безопасности банка», и ваши деньги утекают со счета, — кладите трубку, - сказал Rt эксперт в области информационной безопасности Александр Власов.