Житель Брянской области задержан за подготовку теракта и сбор данных о силовиках Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала жителя Брянской области, который готовил теракт, а также собирал данные о силовиках в приграничных с Украиной российских районах. Об этом в четверг, 15 июня, заявили в пресс-службе УФСБ России по Брянской области.

Как сообщается, мужчину задержали с поличным в процессе подготовки к совершению теракта. Отмечается, что он собирал данный о времени, а также месте и маршрутах передвижения сотрудников службы безопасности.

На мужчину завели уголовное дело по трем статьям, среди которых «Приготовление к совершению теракта», «Содействие террористической деятельности», а также «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

Напомним, в конце мая этого года ФСБ предотвратила теракт в Геленджике. Как сообщалось, был задержан сторонник киевского режима, планировавший взрыв на объекте правоохранительных структур.