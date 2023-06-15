Илюшникова: компаний малого и среднего бизнеса в России стало больше, чем до пандемии

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Число субъектов малого и среднего бизнеса в России в настоящее время превысило допандемийный уровень. Об этом «Комсомольской правде» на ПМЭФ-2023 рассказала заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

«Если говорить о состоянии малого бизнеса, то, конечно, 2019 год – это такой маркерный год, до коронавируса и до всех кризисных ситуаций. И вот к текущему моменту мы вышли на допандемийный уровень и даже немного его превысили, если говорить о численности юридических лиц», — сказала замглавы ведомства.

Она уточнила, что в настоящее время в России в этой сфере зарегистрировано около 6,25 млн юридических лиц, порядка 3 млн индивидуальных предпринимателей и свыше 7,5 млн самозанятых.

Она отметила, что важную роль в развитии малого и среднего бизнеса сыграл соответствующий национальный проект.

«И если до национального проекта на поддержку малого бизнеса тратилась незначительная сумма, то начиная с периода 2019 года и по текущий момент это порядка 60-80 млрд рублей в год, это достаточно прилично. И мы реализуем достаточно много программ», — пояснила Илюшникова.

Ранее президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин в интервью KP.RU на ПМЭФ-2023 заявил, что в России нужно придумать новую стратегию развития малого и среднего бизнеса.