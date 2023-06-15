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НовостиПолитика15 июня 2023 9:22

Захарова заявила о попытках Украины имитировать расследования прорыва Каховской ГЭС

Дипломат отметила, что украинские власти «в хамской манере отмели» инициативу Эрдогана
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Захарова заявила о попытках Украины имитировать расследования прорыва Каховской ГЭС

Захарова заявила о попытках Украины имитировать расследования прорыва Каховской ГЭС

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Киев пытается имитировать расследование прорыва на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС).

Дипломат обратила внимание на то, что украинские власти отвергают инициативу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, предлагающего организовать международную комиссию по расследованию инцидента.

«Режим Зеленского пытается имитировать расследование разрушения … они в хамской манере отмели инициативу президента Турции о создании международной комиссии», - заявила российского внешнеполитического ведомства.

Как писал сайт KP.RU, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал предложение турецкого президента о создании международной комиссии по расследованию подрыва Каховской ГЭС, назвав ее «игрой в поддавки с русскими».

Напомним, 6 июня 2023 года глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев заявил о частичном разрушении плотины Каховской ГЭС после ночных обстрелов, отметив, что сама дамба не была разрушена, однако началось затопление территорий.