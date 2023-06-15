Силуанов считает возвращение пессимистов основным KPI для российской экономики Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский министр финансов Антон Силуанов считает, что основным KPI для экономики России является возвращение в государство всех пессимистов.

"KPI - задача, чтобы пессимисты вернулись", - заявил Силуанов в ходе сессии на Петербургском международном экономическом форуме.

А по словам помощника президента РФ Максима Орешкина, уже почти половина тех, кто покинул Россию минувшей осенью, вернулись.

"Важен широкий оптимизм граждан, сейчас уровень оптимизма населения на рекордных максимумах. Важно, чтобы эта тенденция не развернулась обратно", - добавил Орешкин.

Кроме того, в Минфине РФ решили отказаться от повышения налога на доходы физлиц тех, кто уехал за границу. Это решение объяснили тем, что в случае введения ставки в 30 процентов был риск усиления оттока кадров за рубеж и потери налогов.