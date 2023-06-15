Минюст России проверяет «Ельцин Центр» на предмет деятельности иноагента Фото: "КП" Архив

Министерство юстиции РФ проводит проверку «Ельцин центра» на предмет деятельности иностранного агента. Об этом заявил замглавы ведомства Олег Свириденко, отметив, что проверка идет «глубокая».

О необходимости проверки президентского центра впервые заявил депутат Андрей Альшевских, призвав навсегда прекратить спекуляции по поводу того, подпадает ли деятельность «Ельцин центра» под статус иноагента, а также определить наличие нарушений.

«Что касается проверки, мы ее начали … Она глубокая идет. Наверное, вы правы в том, что когда результаты проверки будут уже налицо, то, вероятнее всего, наверное, да … Мы ничего не прячем», - заявил замминистра в ходе заседания комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

Тем временем в «Ельцин центре» сообщили РИА Новости, что относятся к проверке спокойно и считают, что оснований для объявления его иноагентом нет.