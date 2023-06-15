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НовостиОбщество15 июня 2023 9:37

Минюст России проверяет «Ельцин Центр» на предмет деятельности иноагента

Замглавы ведомства отметил, что проверка идет «глубокая»
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Минюст России проверяет «Ельцин Центр» на предмет деятельности иноагента

Минюст России проверяет «Ельцин Центр» на предмет деятельности иноагента

Фото: "КП" Архив

Министерство юстиции РФ проводит проверку «Ельцин центра» на предмет деятельности иностранного агента. Об этом заявил замглавы ведомства Олег Свириденко, отметив, что проверка идет «глубокая».

О необходимости проверки президентского центра впервые заявил депутат Андрей Альшевских, призвав навсегда прекратить спекуляции по поводу того, подпадает ли деятельность «Ельцин центра» под статус иноагента, а также определить наличие нарушений.

«Что касается проверки, мы ее начали … Она глубокая идет. Наверное, вы правы в том, что когда результаты проверки будут уже налицо, то, вероятнее всего, наверное, да … Мы ничего не прячем», - заявил замминистра в ходе заседания комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

Тем временем в «Ельцин центре» сообщили РИА Новости, что относятся к проверке спокойно и считают, что оснований для объявления его иноагентом нет.