Кошелев: работа над алгоритмом "Жириновский" сопоставима с изучением атомной энергии

Депутат Государственной Думы Владимир Кошелев на презентации проекта. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Депутат Государственной Думы и куратор проекта первого в мире политического алгоритма "Жириновский" Владимир Кошелев в рамках ПМЭФ-2023 рассказал о том, как шла работа по созданию нового механизма.

По словам Владимира Кошелева, проект можно назвать и исследовательским, и научным. По уровню подготовки и масштабу задач работа над алгоритмом сопоставима с исследованиями атомной энергии.

"Все мы знаем, что атомная энергия может быть мирной – и не очень. Но в свое время именно обладание ядерным оружием обеспечило нашей стране надёжные гарантии самостоятельного, устойчивого и мирного развития", — заявил Владимир Кошелев.

Кроме того, по его мнению, искусственный интеллект на сегодняшний день уже может влиять на умы и формировать соответствующую "повестку". Зачастую, такая повестка может быть не самой дружественной по отношению к России. Именно поэтому российская сторона должна внедрять собственные разработки и стремиться быть первой, заключил депутат.

Стоит отметить, что алгоритм "Жириновский" - продукт искусственного интеллекта на основе нейросетей, обучаемый на наследии российского политика и основателя партии ЛДПР Владимира Жириновского.