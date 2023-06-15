Кинофестиваль "ПОТОМКИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ" присоединился к Всероссийскому проекту "ДАНЬ ГЕРОЯМ", поддержав интернет-акцию "Дань героям: Донбасс"

Организаторы кинофестиваля опубликовали плакаты и видеоролики с героями войны на своих страницах в социальных сетях, призывая всех горожан присоединиться к данной акции. Цель акции - сохранение памяти о героях, совершивших подвиги во время специальной военной операции за свободу Республик ДНР и ЛНР, а также воинах из разных регионов России, которые сражаются за будущее России.

Организаторы уверены, что имена героев современной России останутся в памяти потомков и станут примером мужества и самоотверженности для подрастающего поколения.