Слуцкий: нейросеть «Жириновский» не клон, а ученик и последователь основателя ЛДПР

По словам лидера партии, в ходе работы над проектом думали о будущем России Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Цифровая версия Владимира Жириновского, созданная при помощи нейросети, является не клоном или копией известного российского политика, а его учеником и последователем. Об этом в четверг, 15 июня, на презентации алгоритма «Жириновский» заявил лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Впервые заговорит первый цифровой ученик выдающегося политика. В данном случае – основателя нашей партии Владимира Жириновского. Подчеркну эту важную вещь – не клон, не копия, не эхо – а именно ученик и последователь», — подчеркнул Слуцкий на презентации, которая прошла в рамках ПМЭФ-2023.

Руководитель ЛДПР добавил, что в ходе работы над данным проектом в партии, в первую очередь, думали об интересах России и ее будущем.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Поверьте – здесь все мы – и партия, и я лично – довольно сильно рискуем. Рискуем быть сейчас освистанными, оболганными, не понятыми. И те, кто говорят, что это некая «политтехнология» - они вообще не понимают, о чем речь», — сказал Слуцкий.

Лидер ЛДПР напомнил, что Жириновский никогда не боялся рисковать и быть осмеянным или подвергнутым какой-либо критике.

Напомним, о создании цифровой версии Владимира Жириновского стало известно в апреле этого года. Сообщалось, что алгоритм будет моделировать политические предсказания, которыми всем запомнился основатель ЛДПР.

Владимир Жириновский долго болел и скончался 6 апреля прошлого года.