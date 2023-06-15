Захарова: Россия может использовать ядерное оружие только для обороны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Гипотетическое применение Москвой ядерного оружия ограничено чрезвычайными обстоятельствами. Такое заявление в четверг, 15 июня, сделала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, заявив о его возможности применения только в оборонительных целях.

«Российская политика в области ядерного сдерживания носит сугубо оборонительный характер, а гипотетическое использование ядерного оружия четко ограничивается чрезвычайными обстоятельствами в рамках сугубо оборонительных целей», - заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Напомним, ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что российские враги цинично спекулируют, пытаясь приписать Москве отсутствующие у нее планы по применению ядерного оружия на фоне украинского конфликта, подчеркнув, что Россия не собирается этого делать.