Ашманов: алгоритм “Жириновский” впитал выступления политика от распада СССР до СВО

Станислав Ашманов на презентации нейросети "Жириновский". Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

15 июня в ходе Петербургского международного экономического форума представили первого последователя бывшего лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского. Представитель технического реализатора алгоритма “Жириновский” “Лаборатории Наносемантики” Станислав Ашманов рассказал KP.RU об особенностях этой нейросети.

“Это действительно уникальный проект, как минимум для нас, но мне кажется, что и в России никто еще не делал ничего подобного”, — отметил Ашманов. По его словам, в отличие от традиционного обучения нейросетей на усредненном массиве общедоступных данных, нейросеть “Жириновский” обучалась на архиве конкретной и очень неординарной личности.

По словам Ашманова, Владимир Вольфович является самым задокументированным российским политиком, а обработанный специалистами “Лаборатории Наносемантики” архив отражает оценки и опыт Жириновского от развала Советского Союза до начала спецоперации на Украине, которую, как отметил Ашманов, он тоже предвидел.

“Действительно, было обработано порядка терабайта данных. Я уже видел в СМИ скептические высказывания коллег, дескать даже ChatGTP обучалась на меньших объемах. Но здесь мы идем на шаг впереди той же GPT – наш алгоритм дополнительно просматривал видео, прослушивал аудиозаписи выступлений с Владимиров Вольфовичем. И в итоге пытается даже подражать его голосу и манере речи”, — сказал Ашманов, отметив, что речь идет именно об ученическом подражании, а не копировании.

Также он поблагодарил студентов и волонтеров Университета Мировых Цивилизаций за сбор архива данных о Жириновском, которые и собрали базу для обучения цифрового ученика политика.