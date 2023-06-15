Песков заявил об отсутствии позитива в вопросе зерновой сделки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Работа по зерновой сделке продолжается, однако позитивных перспектив в этом вопросе на данный момент не видно. Такое заявление в четверг, 15 июня, сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Работа продолжается, но, честно говоря, особо позитивных перспектив пока мы не видим», - сказал представитель Кремля, комментируя ситуацию с зерновой сделкой.

Напомним, накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе 46-го заседания совета глав МИД Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) назвал условие, при котором Москва не продлит зерновую сделку, отметив, что Россия не будет этого делать, если условия данного документа не заработают в полной мере до субботы, 17 июня. По его словам, украинская часть зерновой сделки превратилась в коммерческий проект, а только 3% зерна направляется в беднейшие страны.